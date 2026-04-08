A escolha correta de Luís Castro no Grêmio

O Grêmio começa a caminhada na Sul-Americana sem colocar força máxima para pegar o Montevideo City Torque no Uruguai. É uma decisão correta do técnico Luís Castro de preservar os titulares e, ainda assim, escalar uma equipe em condições de bater o adversário da estreia do Grupo F, que também tem o Palestino e o Deportivo Riestra. É obrigação ser o primeiro da chave.



Ficaram em Porto Alegre, Gustavo Martins, Viery, Pavon, Dodi, Zortéa e Carlos Vinícius. Mesmo tendo Weverton na delegação, Gabriel Grando deve atuar no gol. Marcos Rocha pode reaparecer. Chance de colocar Luis Eduardo e Kannemann na zaga. Ainda tem Wagner Leonardo no grupo. Na esquerda, fecha Caio Paulista.