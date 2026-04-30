A dura realidade que bate à porta do Inter

Informação trazida pelo repórter Saimon Bianchini em GZH dá conta de que Bernabei está na mira de um clube europeu. O nome ainda é mantido em sigilo, Inclusive, o estafe do atleta vem até Porto Alegre conversar com os dirigentes do Inter. O lateral-esquerdo vem salvando a pele do Colorado, marcando três gols nas últimas quatro partidas.
Em 95 partidas com a camisa colorada soma dez gols. Uma boa marca para quem não é atacante de fato. Fora as 14 assistências aos companheiros.
O argentino chegou do Celtic em 2024, teve ótima temporada, e foi comprado no ano passado. O contrato de Bernabei vai até 2028. Inter tem 80% dos direitos econômicos.
Sabendo da realidade financeira do clube, a venda de jogadores é fundamental para amenizar a dificuldade das contas. Se os valores chegarem ao que os dirigentes esperam, é inevitável sair o negócio.
Perde muito o time em qualidade. Mais um baita problema para o técnico Paulo Pezzolano administrar na montagem do time. Mas é a dura realidade.