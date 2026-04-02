A dura realidade do Inter na temporada

Inter de Pezzolano ficou no 1 a 1 com o São Paulo. Jeff Botega / Agencia RBS

A escalação inédita do Inter colocada por Paulo Pezzolano deixou clara uma estratégia para pegar o São Paulo na noite desta quarta-feira (1).

Primeiro objetivo era não sofrer gols. Um time compactado com Villagra, Bruno Henrique e Paulinho, pensado para marcar a equipe de Roger Machado. Bruno Gomes alternou de função como terceiro zagueiro e ala. Alan Patrick jogou livre para criar.

O Colorado conseguiu abrir o marcador com um gol de centroavante. Alerrandro completou o cruzamento de Aguirre vinda da direita.

Os paulistas pouco ameaçaram a meta de Anthoni na primeira etapa. Apenas uma conclusão. Mas no segundo tempo, o São Paulo batalhou para buscar o empate. Arriscou mais e teve volume de jogo. Alguns jogadores colorados cansaram.