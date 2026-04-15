A desconfiança nos atacantes que coloca o Inter no mercado

Informação trazida pelo colunista de GZH e comentarista da Gaúcha, Vagner Martins, é que o Inter monitora a situação do atacante Ronaldo Tavares, que atua no Athletic-MG, time da série B e adversário colorado na Copa do Brasil. O português de 28 anos já fez doze gols. O custo seria R$ 18 milhões, um alto valor.
O fato escancara a falta de confiança nos atuais centroavantes do elenco. Rafael Borré não vem dando resposta. Alto custo benefício. O marcou seis gols até agora na temporada. Mas o jejum é preocupante. O camisa 19 está há dez jogos sem meter a bola na rede.
Contratado no início de 2026, Alerrandro fez apenas dois gols: contra o Ypiranga no Gauchão e diante do São Paulo. O atacante, que veio do CSKA, da Rússia, precisa marcar 15 gols e participar de 60% das partidas do Colorado no ano para ativar a cláusula de compra obrigatória.