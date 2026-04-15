A desconfiança nos atacantes que coloca o Inter no mercado

Informação trazida pelo colunista de GZH e comentarista da Gaúcha, Vagner Martins, é que o Inter monitora a situação do atacante Ronaldo Tavares, que atua no Athletic-MG, time da série B e adversário colorado na Copa do Brasil. O português de 28 anos já fez doze gols. O custo seria R$ 18 milhões, um alto valor.



O fato escancara a falta de confiança nos atuais centroavantes do elenco. Rafael Borré não vem dando resposta. Alto custo benefício. O marcou seis gols até agora na temporada. Mas o jejum é preocupante. O camisa 19 está há dez jogos sem meter a bola na rede.