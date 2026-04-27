A boa notícia do Inter no empate com o Botafogo

De novo, Bernabei acabou sendo definitivo para trazer um ponto importante na bagagem fazendo um golaço. Ricardo Duarte / Internacional / Divulgação

O maior mérito do Inter contra o Botafogo no Mané Garrincha foi a capacidade de indignação. O time de Paulo Pezzolano esteve duas vezes atrás do marcador e buscou o empate, importante para não entrar no Z-4 na rodada.

No primeiro tempo sonolento, o melhor momento foi o toque de letra feito por Alerrandro e defesa de Neto foi. Parecia que não sairia gol.

Mas o cenário mudou na etapa final. De novo, Bernabei acabou sendo definitivo para trazer um ponto importante na bagagem fazendo um golaço. O lateral tem sido o melhor atacante do Colorado. Borré e Vitinho estão devendo.

O jogo confirmou a preocupante fase de Alan Patrick. O camisa 10 — que começou no banco — entrou fora de rotação em relação aos companheiros. Falhou no segundo gol carioca. Não deu para entender a saída de Alerrandro, logo após dar uma assistência para Carbonero.