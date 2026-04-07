A aposta que Pezzolano deve fazer no Gre-Nal

É sabido que o técnico uruguaio Paulo Pezzolano tem um elenco cheio de carências. Por isso, o momento de recuperação do Inter no Brasileirão passa diretamente pelo trabalho do treinador. Em um primeiro olhar, tirar Alan Patrick do time pode parecer loucura.



Cansei de falar aqui em GZH e na Gaúcha que o meia não pode ser um problema no time colorado. Mas o campo tem mostrado que o camisa 10 — apesar de toda a qualidade técnica reconhecida — não estava rendendo o esperado, principalmente na estratégia de ter uma equipe com uma marcação reforçada.