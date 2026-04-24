A aposta que Luís Castro deve fazer no Grêmio

Gabriel Mec fez um bom jogo contra o Confiança. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Willian já começou a trabalhar com bola. Porém, conforme informação do repórter Lucas Katsurayama, o experiente meia-atacante ainda não fica à disposição para a partida contra o Coritiba. Nos últimos dias, ele fez trabalho de carga nos treinos para testar quando terá condições para retornar.

Acredito que Gabriel Mec merece uma sequência no time titular. Fez um bom jogo contra o Confiança. Só que não tenho convicção de que Luís Castro vai manter o guri entre os 11. No pós-jogo, ele não pareceu muito entusiasmado com a ideia da manutenção de Mec.

Mas tudo aponta para que o treinador estaria deixando de lado a ideia dos três volantes. Considero esse ponto muito positivo. A teimosia de manter um sistema que não consegue defender bem e que cria pouco não podia continuar.