Somar é o verbo que o Grêmio deve conjugar no Brasileirão

Time chega embalado pela conquista do Gauchão. André Ávila / Agência RBS

Arthur vai ser a baixa do Grêmio na volta do Brasileirão contra o Bragantino nesta quinta-feira (12). O camisa 8 saiu do gramado do Beira-Rio sentindo a coxa esquerda.

Foi confirmada a lesão muscular no volante, que estará fora nos próximos jogos. Chance para Nardoni começar como titular ao lado de Noriega e Monsalve.

No restante da escalação, Luís Castro deve manter a mesma formatação que iniciou o Gre-Nal decisivo do estadual, tendo Enamorado no lugar de Tetê e Willian como opção para o transcorrer da partida.

A volta de Braithwaite está programada para o confronto contra o Vitória no dia 19, em Porto Alegre, que ocorre depois da partida com a Chapecoense no gramado sintético da Arena Condá.

Por isso, é prudente esperar a volta do atacante depois de uma grave lesão. O momento é ideal para somar mais três pontos no embalo do título do Gauchão.