Sob pressão por resultado, Inter retorna ao Brasileirão

Time de Pezzolano precisa pontuar contra o Atlético-MG. Renan Mattos / Agencia RBS

Antes da parada da primeira data Fifa, o Inter tem quatro jogos pela frente. Será um divisor de águas para saber exatamente qual é o caminho que a equipe de Paulo Pezzolano vai percorrer no Brasileirão: a batalha por alguma vaga em competição sul-americana ou a triste luta para escapar do rebaixamento.

As lições de 2025 precisam ter sido aprendidas. Tudo começa na Arena do Galo, contra o Atlético-MG, ferido pela perda do Mineiro para o Cruzeiro e com o novo técnico Eduardo Domínguez estreando no Brasileirão.

Vai ser muito difícil. Um ponto, pelo menos, será um bom negócio. Bernabei volta.

Depois, receberá o organizado Bahia de Rogério Ceni em casa e sairá para encarar o Santos de Neymar na Vila Belmiro, onde sempre é muito complicado.

Por fim, recebe a Chapecoense no Beira-Rio, talvez a partida menos complicada. Jogando nos seus domínios, o Colorado tem obrigação de fazer os 100%. Não há ponto de negociação. E vai ter que beliscar pontos fora de Porto Alegre.