Quando o Inter vai acordar no Brasileirão?

Todos os alertas possíveis já foram dados ao Inter. Apenas dois pontos em 18 disputados é uma campanha de equipe rebaixada. Apenas 11% de aproveitamento. Lamentável! Muito pior do que aquela que fez em 2016, quando a queda aconteceu de fato. O ataque é o pior do campeonato. A defesa vaza demais.



A escalação de time para pegar o Bahia foi péssima. Por que Bruno Gomes começou no banco? Ronaldo não pode ser titular como primeiro volante. O que há com o argentino Villagra? Bernabei no meio-campo acabou sendo uma invenção. Mudar Carbonero de lado é um erro. Borré não tem mostrado poder se resolver. Tudo isso vai para a comanda de Paulo Pezzolano.