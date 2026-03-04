Pezzolano terá que tirar um coelho da cartola no Inter

Técnico precisa pensar em um time ofensivo. Duda Fortes / Agencia RBS

Paulo Pezzolano não tem muito para mudar na escalação do Inter no Gre-Nal decisivo do Gauchão. A ausência de Bernabei não será suprida por um jogador da posição. Será preciso improvisar.

Aguirre já foi utilizado na função. Victor Gabriel, que pode ser um opção, deve aparecer na defesa no lugar de Félix Torres. O zagueiro não teve boa atuação no primeiro clássico.

Talvez uma cartada de Pezzolano poderia ser a colocação de Allex pelo flanco, desde que seja protegido defensivamente. É fato que o Colorado precisa atacar e colocar um jogador com força ofensiva pode ser a melhor escolha.

Os treinamentos da semana até a partida podem servir para ajustes. No restante, o que o técnico uruguaio pode fazer de tão diferente? O elenco é curto. Alan Patrick, Borré e Carbonero são peças que não podem ser mexidas. Pezzolano terá que tirar um coelho da cartola.