Pezzolano deve mexer no time do Inter que venceu a primeira no Brasileirão

Carbonero tem que começar contra a Chapecoense. Ricardo Duarte / SC Internacional

Depois da vitória importante sobre o Santos, Paulo Pezzolano pode mudar aquela velha ideia de time que ganha não se mexe para encarar a Chapecoense, no Beira-Rio, no domingo (22). Por mais que as ideias implementadas na Vila Belmiro tenham dado certo com uma escalação bem diferente, o treinador colorado deve trazer de volta velhos titulares da equipe. Vencer a primeira partida em casa é obrigação!

Descansado, Alan Patrick retoma a posição no meio-campo. Entre todos os problemas que o Colorado possa ter no atual momento da temporada, o camisa 10 é o menor deles. Por mais que não esteja jogando o melhor futebol, ele tem que estar em campo.

Carbonero, depois do gol salvador, tem que começar contra a Chape. Paulinho também retorna depois da suspensão, formando a dupla de volantes com Villagra. O argentino já ganhou a posição de Ronaldo. E Mercado, em boas condições físicas, retorna na zaga.