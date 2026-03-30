Pezzolano deu pistas do time do Inter que reencontra Roger Machado

Pezzolano tem nova oportunidade de conquistar uma vitória no Beira-Rio. Renan Mattos / Agencia RBS

O treino aberto para a torcida no Beira-Rio indicou uma novidade que pode pintar no time do Inter que pega o São Paulo. Sem poder contar com Félix Torres, que não retorna a tempo da seleção do Equador, Paulo Pezzolano colocou Juninho ao lado de Mercado. Claro, que não significa uma decisão definitiva do treinador. Penso, que a melhor escolha seria Victor Gabriel pelo lado esquerdo.



Mas laterais, apareceram Aguirre e Bernabei. A tendência é Bruno Gomes estar pela direita. Mesmo sem ter sido escalado no trabalho, Matheus Bahia deve jogar pela esquerda. Seria fazer justiça com o lateral que dá mais sustentação defensiva.

A grande interrogação continua a ser o substituto de Vitinho, suspenso. Alan Rodríguez apareceu no treino. Pode ser a melhor alternativa. Ajuda também na marcação, na proposta do Inter de ter um meio-campo mais robusto.

E a certeza é que Borré e Carbonero chegam a tempo, após defenderem a seleção da Colômbia no amistoso contra a França em Turim. Eles não estiveram em campo nas derrotas para a Croácia e para os franceses. Ambos encaram o São Paulo.