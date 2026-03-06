Paulo Pezzolano precisa pensar fora da caixa para vencer o Gre-Nal

Paulo Pezzolano vai ter que arriscar. Renan Mattos / Agencia RBS

Na busca por um substituto para Bernabei para o Gre-Nal decisivo do Gauchão neste domingo (8), Paulo Pezzolano precisa pensar fora da caixa.

Colocar Aguirre improvisado não parece ser a melhor escolha. É fazer algo que já não deu certo em outros momentos.

A escalação do jovem Allex pode ser a principal mudança na equipe para tentar virar o placar de 3 a 0, aplicado pelo Grêmio nos primeiros 90 minutos da final do Estadual.

Outra posição que pode ter alguma alteração é na primeira função do meio-campo.

O volante Ronaldo — que não teve desempenho na Arena — poderia ceder o lugar para Villagra. O argentino chegou e pouco esteve em campo, mas veio para ser titular. E também pode ser algo muito diferente do habitual.

Claro que o trio Alan Patrick, Carbonero e Borré terá que dar uma resposta melhor e acima da curva. O Inter precisa de fatos novos para o time render mais. Vai ter que arriscar.