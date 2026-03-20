Os sentimentos que permearam a vitória do Grêmio na Arena

Amuzu foi um dos destaques. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Alegria e tristeza. Os dois sentimentos estiveram presentes na Arena na noite desta quinta-feira (19). O resultado de 2 a 0 foi muito importante para o Grêmio no Brasileirão.

Mas a festa pelos três pontos ficou em segundo plano pela grave lesão sofrida por Marlon — uma fratura no tornozelo direito — que saiu na ambulância do gramado da Arena. Uma imagem triste e impactante. Por isso, aos 25 minutos do segundo tempo o clima do jogo acabou.

Antes, o Grêmio teve domínio absoluto no primeiro tempo na Arena. O Vitória apresentou uma grande retranca montada por Jair Ventura. O 1 a 0 saiu com gol marcado contra por Camutanga.

Ainda na etapa inicial, o Tricolor teve um pênalti marcado sobre Carlos Vinícius pelo árbitro Alex Stefano, que acabou anulado após análise do VAR. Decisão discutível. No segundo tempo, o time baiano assustou com duas chances de marcar. Só que o gol de Amuzu trouxe a tranquilidade do 2 a 0.