Os legados que o título do Gauchão deixa para o Grêmio

Tricolor celebrou o título gaúcho no último domingo (8). André Ávila / Agencia RBS

Além da conquista da cobiçada taça de 2026, o legado do Grêmio no final do Gauchão é o começo da consolidação de uma ideia de time por parte de Luís Castro.

Pavon na lateral-direita não é a solução definitiva. É tarefa dos dirigentes buscar um titular para a posição. João Pedro sofre com lesões e Marcos Rocha não tem mais força física para uma sequência de partidas.

A dupla de zaga com os guris — Gustavo Martins e Viery — pode ser uma solução tendo rodagem. O desempenho de ambos nos Gre-Nais foi muito bom.

A recuperação de Monsalve é uma boa notícia. Mérito do português, que apostou no camisa 11. Pelos flancos, Enamorado e Amuzu se consolidam.

Tetê precisa entender que é fundamental ajudar na recomposição. Caso contrário, vai ficar como opção. Neste aspecto, Willian também é uma ótima alternativa para entrar nos jogos.

Nardoni será um acréscimo no meio-campo, enquanto a volta de Braithwaite é um acréscimo para o ataque.

Os desafios do Brasileirão, contudo, virão com força.