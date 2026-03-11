Os desafios do Grêmio depois de conquistar o título do Gauchão

Não se discute que ganhar um título é sempre algo muito importante para um clube. Mas a comemoração do Gauchão já terminou com faixa no peito e taça no armário. Com seis pontos em 12 disputados — um aproveitamento razoável de meio de tabela —, o Grêmio retorna ao Brasileirão contra o Bragantino em Arena.
É jogo para confirmar o momento positivo com uma vitória. A régua de exigência vai subir. Luís Castro encontrou uma ideia de time. Agora precisa ser solidificada.
Monsalve e Enamorado merecem uma sequência, por mais que Willian e Tetê tenha, grande qualidade. Nardoni pode ganhar oportunidade no meio-campo.
O argentino pode ser uma alternativa quando Arthur estiver desgastado ou como um terceiro homem no setor ampliando o poder de marcação. Uma equipe competitiva e que busca brigar por títulos não pode ter apenas onze titulares. É preciso rodar o elenco. Para isso, o treinador necessita peças de reposição para o transcorrer de uma temporada longa.