Os desafios do Grêmio depois de conquistar o título do Gauchão

Não se discute que ganhar um título é sempre algo muito importante para um clube. Mas a comemoração do Gauchão já terminou com faixa no peito e taça no armário. Com seis pontos em 12 disputados — um aproveitamento razoável de meio de tabela —, o Grêmio retorna ao Brasileirão contra o Bragantino em Arena.



É jogo para confirmar o momento positivo com uma vitória. A régua de exigência vai subir. Luís Castro encontrou uma ideia de time. Agora precisa ser solidificada.