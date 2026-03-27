O salto que o Inter pode dar contra o São Paulo

Vencer o São Paulo é o objetivo ambicioso do Inter na retomada do Brasileirão na próxima semana. Seria uma terceira vitória consecutiva e afastaria o Colorado com uma boa margem em relação ao Z-4. O técnico uruguaio Paulo Pezzolano terá que montar a equipe sem Vitinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.
O substituto pode ser Paulinho jogando mais avançado, o que seria um esquema conservador com um esquema mais reativo.
Neste caso, Bruno Henrique continuaria na equipe. Bruno Tabata também seria uma possibilidade pela direita. É muito importante Villagra ter sequência no meio-campo.
Dos estrangeiros que estão jogando os amistosos data-Fifa, Rochet e Félix Torres não chegarão a tempo de encarar o tricolor paulista. Chance para Anthoni na meta e Victor Gabriel na zaga ao lado de Mercado.
Já os colombianos Carbonero e Borré chegarão a tempo. Devem ser os titulares escalados na frente por Pezzolano. Vencer o time de Roger Machado significa subir.