O salto que o Inter pode dar contra o São Paulo

Pezzolano durante treino do Inter. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Vencer o São Paulo é o objetivo ambicioso do Inter na retomada do Brasileirão na próxima semana. Seria uma terceira vitória consecutiva e afastaria o Colorado com uma boa margem em relação ao Z-4. O técnico uruguaio Paulo Pezzolano terá que montar a equipe sem Vitinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.



O substituto pode ser Paulinho jogando mais avançado, o que seria um esquema conservador com um esquema mais reativo.

Neste caso, Bruno Henrique continuaria na equipe. Bruno Tabata também seria uma possibilidade pela direita. É muito importante Villagra ter sequência no meio-campo.

Dos estrangeiros que estão jogando os amistosos data-Fifa, Rochet e Félix Torres não chegarão a tempo de encarar o tricolor paulista. Chance para Anthoni na meta e Victor Gabriel na zaga ao lado de Mercado.