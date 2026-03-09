O que fica de lição para o Inter após perder a final do Gauchão?

Após perder o Gauchão, Inter precisa reagir no Brasileirão. André Ávila / Agencia RBS

A perda do título dentro do Beira-Rio, fato que não acontecia há 20 anos, aconteceu mesmo com o time batalhando até o final e buscando o empate no segundo jogo.



Penso que, em um primeiro momento, isso não vai abalar a equipe para a volta do Brasileirão. O Colorado terá um jogo muito difícil contra o Atlético-MG, na Arena do Galo. O adversário também estará ferido pela perda do Estadual.

É uma partida na qual a equipe de Paulo Pezzolano precisa pontuar. A posição na tabela de classificação, dentro do Z-4, é muito incômoda.