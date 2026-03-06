O principal foco que o Grêmio deve ter no Gre-Nal 451

Contra-ataque vai ser a grande arma do time de Luís Castro. André Ávila / Agencia RBS

Com a vantagem gigante de três gols na final do Gauchão, o maior perigo para o Grêmio é entrar em campo neste domingo (8) apenas para se defender.

Mudar a forma de jogar não parece ser a melhor ideia. Para um time que ainda precisa de afirmação, a hora não é para invenções ou alterações radicais.

É inegável que o contra-ataque vai ser a grande arma do time de Luís Castro. Por isso, a escalação deve ser a mesma que começou a partida da Arena. Marcando um gol no Beira-Rio, a necessidade do Inter aumenta, o que aproxima o Tricolor do título.

Mas se a ideia inicial do técnico gremista for colocar Tetê e Willian, ficará clara a intenção de ter mais experiência na decisão. Com Enamorado e Monsalve, o time teve mais intensidade.

O Grêmio pode ter certeza que vai sofrer uma forte pressão. A preparação da parte mental do elenco é a mais importante nos dias que antecedem o clássico 451.