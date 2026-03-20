O novo titular que pode aparecer no Inter de Pezzolano

Além dos três pontos conquistados na Vila Belmiro com a primeira vitória no Brasileirão, a grande notícia do Inter foi o desempenho de Villagra.
O volante argentino chegou a Porto Alegre com status de dono indiscutível na primeira função do meio-campo. Porém, apenas na partida contra o Santos iniciou entre os titulares.
O camisa 5 vinha lutando contra problemas físicos. Mas mostrou que tem qualidade para assumir a função exercida por Ronaldo. Ficou apenas a preocupação que ele saiu de campo e iniciou tratamento de gelo na coxa direita.
Porém, tudo indica que Villagra poderá estar em campo no confronto com a Chapecoense no Beira-Rio. Vencer a segunda partida é fundamental.
Agora, o mais importante é o meio-campista ter uma sequência para ganhar ritmo. Será interessante de ver como vai ser a parceria com Paulinho, que volta depois de cumprir suspensão automática.