O novo titular que pode aparecer no Inter de Pezzolano

Villagra em disputa contra Neymar na Vila Belmiro. RAUL BARETTA / Santos/Divulgação

Além dos três pontos conquistados na Vila Belmiro com a primeira vitória no Brasileirão, a grande notícia do Inter foi o desempenho de Villagra.

O volante argentino chegou a Porto Alegre com status de dono indiscutível na primeira função do meio-campo. Porém, apenas na partida contra o Santos iniciou entre os titulares.

O camisa 5 vinha lutando contra problemas físicos. Mas mostrou que tem qualidade para assumir a função exercida por Ronaldo. Ficou apenas a preocupação que ele saiu de campo e iniciou tratamento de gelo na coxa direita.

Porém, tudo indica que Villagra poderá estar em campo no confronto com a Chapecoense no Beira-Rio. Vencer a segunda partida é fundamental.