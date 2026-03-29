O melhor esquema para o Inter enfrentar o São Paulo

Paulo Pezzolano precisa definir o modo de o Inter jogar em casa contra o São Paulo. Ricardo Duarte / SC Internacional

Depois de duas vitórias seguidas, uma pergunta surge no horizonte do Inter. Para o atual momento, o que é melhor? Um esquema que propõe o jogo ou uma escalação mais cautelosa, reforçando o meio-campo? Paulo Pezzolano precisava atacar um fato inquestionável. O Colorado vinha tomando muitos gols.

Na partida contra a Chapecoense, a defesa não foi vazada. Não podendo contar com Vitinho para pegar o São Paulo, Alan Rodrígues pode ser a escolha para montar o time. Entre os volantes, Thiago Maia e aquele que chega mais próximo da área adversária.

Neste caso, Paulinho assume o lugar que foi de Bruno Henrique na última partida. Villagra ficaria como um primeiro volante. É hora de fechar a casinha, mesmo jogando no Beira-Rio. Trocar um ponteiro por outro não resolveria no aspecto defensivo. O São Paulo de Roger Machado tem mais qualidade que a Chape. Jogo que não terá facilidades.