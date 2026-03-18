O jogo em que o Inter não pode mais errar no Brasileirão

Alan Patrick não pode ser apontado como um ponto negativo do Inter. Duda Fortes / Agencia RBS

O Inter vai enfrentar o Santos na Vila Belmiro mergulhado em uma pressão gigante. Nenhum erro será tolerado. Dependendo dos resultados paralelos, uma derrota é algo que pode afundar o Colorado na lanterna do Brasileirão com sete rodadas disputadas.

A única certeza é que a escalação de Paulo Pezzolano precisa ter algo de diferente do que vem sendo apresentado em campo nas últimas partida.

O grande problema é a falta de opções no elenco. Mas alguns jogadores devem perder o lugar no time. não há explicação para Bruno Gomes ficar de fora, seja na lateral-direita ou no meio-campo. Ronaldo é outra peça que não vem entregando o necessário como primeiro volante. De uma vez por todas, Villagra aparecer entre os onze.

Carbonero tem que jogar na esquerda. E Alerrandro pode ter uma chance de começar no lugar de Borré. Por fim, por mais que se critique as atuações recentes de Alan Patrick, ele não pode ser apontado como um ponto negativo do Inter. E vamos combinar, que o camisa 10 é o menor problema de todos.

O Colorado vai ter que se superar para encarar o Peixe de Neymar e Gabigol.