O Grêmio precisa correr para corrigir as carências do time de Luís Castro

O Grêmio tem um problema real que precisa ser atacado pelos dirigentes durante a parada do Brasileirão: as carências nas duas laterais. Na direita, a improvisação de Pavon não pode ser encarada como uma solução definitiva. O argentino até pode quebrar galho na função pelo flanco, mas comete falhas que comprometem o coletivo. Vale lembrar que ele sequer consegue se firmar no ataque, posição de origem, onde não marca um gol a mais de um ano.



Por isso, o Grêmio tem que buscar um jogador da função. Na lateral-esquerda, Pedro Gabriel pode receber uma chance na retomada do Brasileirão contra o Palmeiras. Castro não deve temer em colocar um jogador da base com medo de queimá-lo. Como o treinador já apostou em Viery e Gustavo Martins, acredito que o guri vai ser utilizado.