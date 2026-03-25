O desafio de Paulo Pezzolano no Inter sem receber reforços

Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Tudo indica que o Inter não vai contratar na atual janela de transferências internas que termina nos próximos dias. Vai ter que esperar a metade da temporada.

Não há recursos para derrubar o transfer ban imposto pela FIFA pelo não pagamento ao Krasnodar de uma parcela na negociação que trouxe Wanderson ao Beira-Rio.

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O fato travou qualquer negociação possível para trazer um zagueiro, carência escancarada do elenco colorado. João Marcelo, do Cruzeiro, estava na mira.

É mais um problema que Paulo Pezzolano, que sofre com o grupo curto, terá que resolver. O treinador terá que se virar com as peças disponíveis para montar o sistema defensivo.