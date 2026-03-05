Inter terá de correr riscos no Gre-Nal

Time de Pezzolano vai precisar atacar desde o primeiro minuto. Duda Fortes / Agencia RBS

O Inter tem um dilema para resolver no Gre-Nal decisivo do Gauchão. É óbvio, que o time de Paulo Pezzolano vai precisar atacar desde o primeiro minuto da partida neste domingo (8).

A vantagem gremista é de três gols. Porém, o risco de abrir espaços e sofrer com o contra-ataque do Grêmio é real e inquestionável. Mas não há outra alternativa.

O Colorado vai ter de correr todos riscos se quiser realmente lutar pelo título do campeonato. O ambiente do Beira-Rio cheio também é outro fator que pode fazer o Inter ter um maior ímpeto de atacar.

Não vejo Pezzolano mudando a escalação de forma radical. Para tornar o time mais ofensivo, a entrada de Allex na esquerda — no lugar de Bernabei — pode ser uma possibilidade.

E no ataque?