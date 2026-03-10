Inter precisa focar nos reais problemas do time para melhorar no Brasileirão

Pezzolano e Fabinho Soldado no treino do Inter. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O Inter tem todo o direito de reclamar da arbitragem nas finais do Gauchão. Dito isto, o diagnóstico interno do desempenho na temporada precisa ser outro.

O elenco colorado tem grandes carências. Zero culpa de Paulo Pezzolano, que faz um trabalho de construção com as peças que dispõe.

A realidade agora é encarar um Brasileirão, onde o time está no Z-4. É hora de acordar! O treinador não é mágico. Tem que receber peças de qualidade para melhorar o time.

A defesa é o principal problema. Mercado sente o desgaste do tempo. Não há um parceiro consolidado. Buscar um titular para o setor é missão de primeira hora para Fabinho Soldado. Não há mais tempo a perder.

Por que Villagra não joga? O volante foi contratado para ser titular e ainda não apareceu na equipe. Não há uma explicação convincente para a não utilização do jogador.

Se Borré não resolve, Alerrandro pode ter uma chance na sequência. Allex também sai do Gauchão merecendo ganhar espaço no time.