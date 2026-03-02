Inter errou demais no Gre-Nal 450 e foi punido com uma goleada

Jogadores do Inter ficaram na bronca com a arbitragem. Duda Fortes / Agencia RBS

O Inter saiu do gramado da Arena reclamando muito do lance de falta em Ronaldo no segundo gol. Diori Vasconcelos na Rádio Gaúcha disse que o lance não teve irregularidade.

Entre os 11 que iniciaram, somente Rochet se destacou, salvando o Colorado de um placar pior com defesas importantes. No geral, acabou sendo uma atuação muito ruim do time colorado.

Paulo Pezzolano demorou para mexer quando perdeu Bernabei. O último recurso do argentino no lance com Amuzu foi fazer a falta, que custou o vermelho. Com um a menos, o Inter sucumbiu.

Alan Patrick esteve muito longe dos melhores momentos em clássicos, pouco criando e perdendo a bola em dois gols marcados pelo Grêmio.

Em futebol, é preciso jogar os últimos 90 minutos. O Inter está em uma baita enrascada para reverter a vantagem gremista fazendo pelo menos a diferença de três gols para levar a pênaltis na frente do seu torcedor.