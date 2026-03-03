Inter dividido entre a arbitragem e o diagnóstico da derrota

Reclamar da arbitragem não pode esconder o mau jogo do Inter. Jeff Botega / Agencia RBS

O Inter tem todo o direito de reclamar da arbitragem do Gre-Nal, se entende que foi prejudicado. Faz parte do jogo. Mas é apenas um lado da moeda da repercussão do Gre-Nal. Do outro, existe algo que não pode ser ignorado: a atuação muito abaixo do esperado na Arena.



O time de Paulo Pezzolano competiu pouco. Perdeu divididas. Foi superado fisicamente em vários momentos. Teve enormes dificuldades para criar. Faltou imaginação e agressividade ofensiva.

Defensivamente, o cenário foi ainda mais preocupante. O Inter marcou mal e ofereceu espaços. Reclamar da arbitragem faz parte. Mas não pode tapar o sol com a peneira. Pezzolano precisa encontrar o diagnóstico correto.

Não é apenas questão de ajuste pontual. É preciso corrigir as falhas individuais que vêm comprometendo o coletivo, não só no clássico 450. A desvantagem do 3 a 0 é difícil de reverter. Se quiser levantar a taça, o Colorado terá que escrever uma página épica da sua história dentro do Beira-Rio.