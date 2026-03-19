Hora de o Grêmio superar a ausência de Arthur e somar três pontos na Arena

Depois de dois empates seguidos, com Bragantino e Chapecoense, o Grêmio precisa derrotar o Vitória para se manter na primeira página da classificação do Brasileirão. Para atingir o objetivo, Luís Castro tem um desfalque sempre muito complicado de encontrar o substituto. Além do zagueiro Gustavo Martins — também entregue ao departamento médico — Arthur continua fora de combate.



Isso é uma dor de cabeça gigante para o técnico português. O camisa 8 é a grande referência técnica do Tricolor. Dita o ritmo do meio-campo e qualifica o passe na saída de bola. O desafio de Nardoni será entregar algo próximo, porque na totalidade ele não vai conseguir.