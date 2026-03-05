Grêmio tenta quebrar uma marca de 20 anos

Pedro Júnior decidiu para o Grêmio no último título no Beira-Rio. Júlio Cordeiro / Agencia RBS

Na história do Gauchão, poucas vezes um dos integrantes da dupla Gre-Nal conquistou o título na casa do maior adversário. O fato aconteceu apenas seis vezes.

O Inter conquistou o título no Olímpico em 1978, 1981, 1982 e 2011, — este último, quando os times eram treinados por Falcão e Renato —, devolvendo o placar de 3 a 2 e ganhando o título nos pênaltis.

Já o Grêmio conseguiu conquistar a taça no Beira-Rio, em 1980, e na última vez em 2006, gol de Pedro Júnior no empate em 1 a 1 decidido ao saldo qualificado. Por isso, o Tricolor pode conseguir um grande feito, já que não é habitual levantar a taça nos domínios do maior rival.

Sem soberba

O grande desafio de Luís Castro é não permitir que a sua equipe entre em campo com soberba pela vantagem de 3 a 0 construída na Arena. A ideia deve ser a manutenção da escalação.