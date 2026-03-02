Grêmio goleia e joga responsabilidade para o Inter na volta da final do Gauchão

Decisão será no Beira-Rio, no próximo domingo (8), às 18h. Jeff Botega / Agencia RBS

O placar de 3 a 0 na Arena deixou o Grêmio muito próximo de conquistar o Gauchão 2026. O Inter vai precisar ser épico no Beira-Rio tendo que fazer três gols de diferença para forçar pênaltis. A expulsão de Bernabei acabou sendo determinante para o Tricolor ter o controle absoluto da partida.

Vários destaques estiveram do lado gremista. O maior foi Amuzu, que fez gol e estava no lance da expulsão do lateral colorado. Pavón se firmou pelo flanco direito. Monsalve também foi bem.

Méritos de Luís Castro pelas escolhas de início. Uma delas, Enamorado, teve destaque contra a defesa vermelha. A dupla de zaga, com os jovens Gustavo Martins e Viery esteve muito bem. Eles anularam Borré, quebrando uma sequência de gols sofridos em quase todos os jogos.

Desde o primeiro minuto de jogo, a equipe de Luís Castro teve o ímpeto para buscar a vitória. A atuação foi coroada com a goleada.

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