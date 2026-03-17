Grêmio ficou no quase contra a Chapecoense

Chapecoense e Grêmio fizeram um primeiro tempo de pouca inspiração. O Tricolor teve mais posse de bola. Acabou saindo atrás no marcador com um pênalti de Viery em Bolasie convertido por Walter Clar.
Não seria um resultado justo. O empate veio depois de falha gritante do goleiro Léo Vieira em cobrança de escanteio, sobrando para Nardoni marcar.
Com a chance de começar como titular, Tetê jogou muito pouco na etapa inicial. Não conseguiu vantagem pessoal sobre a marcação.
No segundo tempo, no melhor momento, carimbou o travessão da Chape. Enamorado acabou entrando bem no lugar de Amuzu. Willian no segundo tempo foi ideia para cartear mais o jogo e mais Gabriel Mec.
Como fica na tabela?
Boas trocas de Luís Castro. O Grêmio até poderia ter virado. Falhou. Os dois pontos perdidos contra o Bragantino na Arena não foram recuperados.
Pelo menos subiu duas posições na tabela — passando Bragantino e Corinthians — e ocupa a sétima colocação, com 8 pontos. O próximo desafio será na quinta (19) em Porto Alegre contra o Vitória. Não dá para negociar um resultado, que não seja positivo.