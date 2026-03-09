Grêmio fica com a taça do Gauchão por conta do jogo da Arena

Depois do 3 a 0 construído na Arena na semana passada, o Grêmio entrou em campo no Beira-Rio com uma larga vantagem neste domingo (8). Durante os mais de 90 minutos, o Inter teve o apoio da torcida e batalhou para tentar a virada. Tendo que propor o jogo, criou chances, mas não converteu. Essa foi a causa mais importante para a perda do título.



A postura do time de Luís Castro foi fazer um jogo de contenção, sem riscos, marcando de longe. O Colorado saiu de campo reclamando muito da arbitragem de Rafael Klein, que marcou um pênalti no campo e mudou a decisão após ser chamado pelo VAR.