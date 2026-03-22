Erros individuais custam caro para o Grêmio no Rio

O Grêmio continua sem vencer fora da Arena no campeonato. MARCELO DE JESUS / MDJPHOTOS/ESTADÃO CONTEÚDO

Fracassos individuais comprometeram a atuação coletiva do Grêmio em São Januário no primeiro tempo. Balbuena, Pavon, Leonel Pérez e Tetê erraram demais até o Vasco abrir 2 a 0 no placar, gols de Cuiabano e David.

Porém, na primeira finalização a meta de Léo Jardim, Carlos Vinicius descontou, recolocando o Tricolor no jogo. No intervalo, Luís Castro fez duas trocas: Gustavo Martins na zaga e Enamorado pelo lado direito. Era necessário.

O colombiano teve uma chance clara de empatar o jogo. Mas o treinador gremista demorou para mexer no meio-campo. Só colocou Willian aos 10 minutos da etapa final no lugar de Nardoni.

Depois ainda entraram Gabriel Mec e Braithwaite, para dar uma folga ao goleador do Brasileirão, que vem jogando todas as partidas. Quase no final, o dinamarquês teve a chance de meter na rede vascaína.

Mas no geral faltou construir mais para buscar o empate. O Grêmio continua sem vencer fora da Arena no campeonato.

Castro na coletiva concordou que o desempenho longe de casa é sofrível. Para fazer uma melhor campanha é fundamental buscar resultados positivos longe de Porto Alegre.