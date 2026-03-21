As novas peças que Luís Castro poderá utilizar no Grêmio

Por ser um jogo fora de casa, Luís Castro pode apostar em reforçar a marcação. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A boa notícia para Luís Castro montar o Grêmio que enfrenta o Vasco de Renato Portaluppi é a possível volta de Arthur. O volante está recuperado da lesão no músculo posterior da coxa esquerda e deve aparecer em São Januário.

O treinador português pode montar um meio-campo com o camisa 8, mais Noriega e Monsalve. Só que não dá para descartar Nardoni formando um tripé de volantes.

Jogando fora de casa, a equipe gremista pode apostar em reforçar a marcação. No futuro, pode ocorrer uma disputa de posição entre Noriega e Pérez. Sem poder contar com Marlon por um longo período, Caio Paulista vai assumir a lateral-esquerda.