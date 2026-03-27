As mudanças no Grêmio para buscar a recuperação no Brasileirão

A volta do Grêmio ao Brasileirão será contra um favorito ao título. Encarar o Palmeiras na Arena Barueri não facilita a vida do Tricolor. Luís Castro terá algumas baixas importantes para montar a equipe. Podem ser pelo menos quatro mudanças em relação à derrota para o Vasco.
Durante o período de treinamentos, Noriega e Balbuena estarão nas suas seleções, que disputam amistosos da data Fifa. A tendência é de que ambos fiquem como opções no banco de reservas. O peruano é que poderia aparecer, já que Leonel Pérez não foi bem contra os cariocas.
Na zaga, Gustavo Martins é titular. A grande novidade será o jovem Pedro Gabriel na lateral esquerda. É a hora de colocar o guri em um jogo de alta exigência. Caio Paulista não pode atuar por pertencer ao Verdão.
As mudanças que o técnico português pode fazer é colocar Enamorado para começar pela direita e escalar Monsalve no meio-campo na vaga de Nardoni para melhorar a criação do setor. É jogo para arriscar.