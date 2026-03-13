As individualidades estão acabando com o coletivo no Inter

No futebol, os insucessos de uma equipe quase sempre acabam caindo na conta do treinador. Só que o menos culpado pelos recentes resultados ruins do Inter na reta final do Gauchão e no Brasileirão é Paulo Pezzolano.
É inegável que o time colorado tem uma ideia estruturada de jogo e vem produzindo bastante nas partidas.
No duelo contra o Atlético-MG na Arena do Galo foram inúmeras chances desperdiçadas. O goleiro Everson foi destaque com várias defesas importantes. No Gre-Nal decisivo pelo Estadual, o roteiro foi parecido, com muitos gols perdidos.
A definição das jogadas tem sido o grande problema do time. Mas as individualidades vêm falhando demais. Carbonero e Borré têm encontrado dificuldades para meter a bola na rede dos adversários. Rochet não vive seu melhor momento e Bernabei também tem falhado muito na marcação. O diagnóstico óbvio é que as individualidades estão derrubando o coletivo.
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