As dores de cabeça dos técnicos de Grêmio e Palmeiras para o confronto pelo Brasileirão

Luís Castro tem dúvidas para montar o meio-campo do Grêmio. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Arthur pode ser virar uma dor de cabeça para Luís Castro que monta o time do Grêmio que pega o Palmeiras na Arena Barueri. O volante sente dores musculares e pode ficar fora da partida de retorno do Brasileirão. Problemão! O Tricolor perde o jogador de maior qualidade do setor e uma liderança dentro das quatro linhas.

Nardoni pode aparecer como o substituto do capitão gremista, jogando ao lado de Leonel Pérez. Voltando da seleção peruana, Noriega não deve iniciar a partida. Castro tem a chance de colocar Monsalve como articulador. Penso, ser melhor opção do que Willian.

Pelo lado do Palmeiras, Abel

Ferreira também terá problemas para escalar a equipe. O paraguaio Piquerez teve lesão grave no amistoso contra a Inglaterra. Os outros atletas do clube cedidos – Gustavo Gomez, Sosa e Maurício – retornam na quarta-feira (1) após o amistoso contra Marrocos.

Fica a dúvida da utilização ou não dos atletas. Já os argentinos Flaco López e Giay e o uruguaio Emiliano Martínez podem entrar em campo hoje pelas suas seleções, dificultando uma provável escalação contra o Grêmio.