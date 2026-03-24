Alívio não pode significar acomodação no Inter

Renan Mattos / Agencia RBS

As duas vitórias seguidas do Inter no Brasileirão, sobre Santos e Chapecoense, aliviaram o ambiente. Porém, os resultados não indicam que agora tudo está certo pelas bandas do Beira-Rio.

Não podem gerar acomodação. É preciso manter a corda esticada, os pés no chão e mirar na soma de pontos para não correr qualquer risco de queda para a Série B.

O que conseguir a mais, seja vaga na Sul-Americana ou Libertadores, é lucro. Mas os seis pontos somados nas últimas partidas dão tranquilidade para Paulo Pezzolano trabalhar na parada da data Fifa.

Com dificuldades financeiras para contratar e tendo de derrubar um transfer ban — que impede qualquer transferência — o treinador terá de fazer o máximo com o elenco disponível.

O aparecimento de Villagra é a grande notícia. O argentino passa a ser o titular absoluto da primeira função do meio-campo no lugar de Ronaldo.