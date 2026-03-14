A tarefa que o Grêmio terá que cumprir em Chapecó

Jogar no gramado sintético da Arena Condá pode ser um fator complicador. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Depois de tropeçar em casa diante do Bragantino, quando teve a chance de matar o jogo, o Grêmio terá que buscar contra a Chapecoense a recuperação dos pontos perdidos. Jogar no gramado sintético da Arena Condá pode ser um fator complicador. Por outro lado, a torcida gremista deve marcar presença para apoiar. O oeste catarinense concentra muitos gaúchos e o Tricolor normalmente se sente em casa por lá.



Luís Castro terá que encontrar soluções para dois desfalques certos e importantes: Arthur e Gustavo Martins, ambos com lesão muscular. Sem o camisa 8, o meio-campo gremista perde criatividade e fica mais previsível. Na zaga, Balbuena pode ser uma alternativa.

Outra possibilidade é recuar Noriega e escalar Pérez como primeiro volante. Seguir apostando em Monsalve parece um bom caminho. Já a volta de Amuzu pelo lado esquerdo é uma excelente notícia. Tetê e Willian - que ficaram fora contra o Bragantino por virose - devem ter condições de voltar.