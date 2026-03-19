A revolução de Pezzolano trouxe a primeira vitória do Inter no Brasileirão

Gol da vitória colorada foi marcado por Carbonero. THAISA GIGO / AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Paulo Pezzolano revolucionou na escalação inicial do Inter na Vila Belmiro. Mercado, Ronaldo, Bernabei, Alan Patrick e Carbonero começaram no banco. O Colorado teve Félix Torres, Matheus Bahia, Villagra e Bruno Henrique e Alerrandro com Borré na frente.

No primeiro tempo, o time do técnico uruguaio começou melhor, criou chances e obrigou a Brazão fazer grandes defesas.

A bola teimou em não entrar. O Peixe pouco fez. Gabigol teve um gol anulado no único erro da defesa do Inter. Neymar foi controlado por Villagra, que finalmente apareceu. Injusto o 0 a 0 da primeira etapa.

Logo no início do segundo tempo, por ironia, com toda a dificuldade de marcar, o gol colorado veio contra feito por Zé Evaldo. Mas Vitinho cometeu um pênalti infantil e o Santos empatou com a cobrança de Neymar. Depois, o jogo foi trocação pura. Porém, o Inter nunca desistiu de buscar os três pontos. E Carbonero saiu do banco de reservas para fazer o gol salvador do 2 a 1.

Mesmo ainda estando no Z-4, a vitória no litoral paulista pode marcar o recomeço do Inter no Brasileirão. Importante sublinhar que o resultado positivo foi mérito total de Pezzolano, que mudou o time de forma radical a escalação inicial e deu resultado.