A obrigação do Grêmio na Arena

Enamorado merece retomar o lugar de Tetê. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Luís Castro sinalizou que pode poupar os jogadores mais desgastados para pegar o Vitória na Arena na quinta-feira (19). Até agora na temporada, o português nunca escalou uma equipe totalmente descaracterizada.

As preservações de atletas foram pontuais. Depois de dois empates, o Tricolor tem obrigação de somar os três pontos contra os baianos em casa.

Não há ponto de negociação. A ideia é montar um time competitivo. Se o pensamento do treinador é deixar Balbuena de fora, a chance poderia pintar para o Luis Eduardo. Sem Gustavo Martins, o guri precisa ganhar rodagem. Castro gosta de zagueiros rápidos.

Recuperado da virose, Marlon deve voltar na lateral-esquerda. Enamorado merece retomar o lugar de Tetê, que começou a partida em Chapecó. Carlos Vinícius não pode ficar de fora. O goleador do Brasileirão é peça fundamental para uma escalação que quer buscar o resultado positivo. Sem Arthur, Nardoni terá uma nova chance de começar como titular.

O fato do argentino ter feito o gol contra a Chape é algo que pode impactar positivamente na confiança.