A melhor postura do Grêmio para encarar o Palmeiras

Luís Castro até deve montar um esquema cauteloso. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Não tem discussão! O Grêmio terá uma baita pedreira em Barueri tendo que encarar o Palmeiras, líder do Brasileirão. O primeiro desafio é parar o melhor ataque da competição com 17 gols marcados em oito partidas. Média acima de dois gols por partida. Luís Castro até deve montar um esquema cauteloso. Mas não adianta entrar em campo apenas pensando em se defender.

O Grêmio vai precisar criar dificuldades para a defesa do Verdão. Encontrar o equilíbrio entre segurar o adversário e atacar. Somar um ponto fora de casa, pela dificuldade do enfrentamento, não pode ser encarado como um mau resultado. Porém, uma derrota pode significar uma queda na tabela de classificação.

Terá que ficar de olho em Vasco, Vitória e Corinthians, que jogam fora de casa contra Coritiba, Cruzeiro e Fluminense, respectivamente. Inter, Bragantino e Atlético-MG - que jogam em seus domínios - também podem empatar em pontos com o Tricolor.