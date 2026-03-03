A melhor estratégia para o Grêmio no Gre-Nal do Beira-Rio

Grêmio largou na final do Gauchão com 3 a 0 sobre o Inter. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio construiu uma vantagem gigante para decidir o Gauchão no Beira-Rio neste domingo (8). Fez, afinal, um Gre-Nal consistente, competitivo e maduro na Arena.

Mas ainda restam 90 minutos. E clássico decisivo não termina antes do apito final. O maior risco agora é a desconcentração.

Respeito é palavra de ordem em qualquer decisão. É a melhor estratégia que os comandados de Luís Castro devem tem em mente. Ainda mais quando se trata de Gre-Nal.

Vantagem se administra com inteligência — não com soberba. As escolhas de Luís Castro deram certo. O treinador leu bem o jogo, montou uma equipe equilibrada e competitiva. Não vejo motivo para mudanças profundas na volta.

Gustavo Martins e Viery deram resposta sólida na zaga. Pavon, improvisado, segue sendo a melhor alternativa para a lateral-direita no contexto atual.

Monsalve e Enamorado também podem ser mantidos pela entrega e dinâmica. Willian e Tetê surgem como cartas importantes ao longo da partida — se o jogo pedir velocidade ou controle emocional nos minutos finais.

Administrar vantagem não é abdicar de competir.