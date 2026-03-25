A maratona insana que o Grêmio vai encarar em abril

Luís Castro costuma não repetir a escalação do Grêmio. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Grêmio terá um calendário insano em abril. Serão nove partidas por Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Uma partida a cada três dias.

A correria começa dia 2 contra o Palmeiras em Barueri. Pedreira! Depois, o Tricolor recebe o Remo. Pelo menos escapa da viagem a Belém. Vai ao Uruguai pegar o Torque e volta Porto Alegre para o Gre-Nal no Beira-Rio e o Deportivo Riestra.

Embarca no avião para ir a Minas Gerais pegar o Cruzeiro. Volta à Arena e recebe o Confiança-SE e o Coritiba. E fecha o mês enfrentando o Palestino no Chile.

Ao todo serão realizadas quatro viagens. Isso diminui o tempo de treinos. Não há condição física que resista a essa maratona. Luís Castro costuma não repetir a escalação do Grêmio. Ele roda o elenco para manter a maioria dos jogadores em ritmo de jogo e evitar lesões por desgaste excessivo.