A grande missão do Inter contra o Bahia

Neste momento, vencer é mais importante do que jogar bem. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Voltando ao Beira-Rio, ao lado do seu torcedor, o Inter tem a obrigação de vencer o Bahia. Não há mais espaço para negociação. Com apenas dois pontos somados em cinco rodadas, o Colorado precisa conquistar a primeira vitória no Brasileirão. Neste momento, vencer é mais importante do que jogar bem. É preciso somar três pontos, já!

O time de Paulo Pezzolano até constrói chances, mas desperdiça praticamente todas. Não adianta ser a segunda equipe que mais finaliza na competição e não conseguir colocar a bola na rede. São apenas três gols marcados, o pior ataque do campeonato.

Está na hora de os homens do meio para frente - Carbonero, Vitinho, Alan Patrick, Borré, Kayky e Alerrandro - melhorarem a pontaria. Isso não é culpa do treinador. Passa muito mais pela imperícia dos atacantes. Villagra precisa aparecer logo no time. Essa conta não pode estourar no colo de Pezzolano.