A dificuldade gigante que se repete no Inter

Inter teve maior produção no jogo, mas não resolveu a partida. Pedro Souza / Atlético Mineiro

Muito cedo, após falha de Bernabei, que foi driblado por Cuello com toda a facilidade do mundo, o Inter saiu perdendo na Arena do Galo. Ficou a impressão de que Rochet também demorou para chegar na bola.

Com a vantagem no marcador, o Atlético-MG entregou a bola para o Colorado. A equipe de Pezzolano — que teve como novidades Aguirre pro lado, Bruno Gomes no meio e Alerrandro no lugar de Borré — passou a comandar as ações na etapa inicial e não conseguiu aproveitar.

É escancarada a falta de capacidade de completar as jogadas. No intervalo, Bruno Tabata entrou no lugar de Bruno Gomes. O time mineiro continuou com a mesma postura, esperando o erro do Inter.

A melhor chance colorado foi um chutaço de Carbonero defendida por Everson, o melhor em campo. Depois, o goleiro atleticano trabalhou em outras conclusões. O colombiano foi o mais lúdico da equipe colorada. Não se explica a escolha de Pezzolano retirá-lo para colocar Kayky.

Criar e não meter na rede é um problema muito grave. Nova derrota e Z-4. Uma dura realidade de repetir os equívocos de sempre.