A decisão que o Grêmio precisa tomar com agilidade

A partir de julho, Amuzu pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Um assunto muito importante estará na pauta dos dirigentes do Grêmio nor próximos meses. O vínculo de Amuzu com o Tricolor vai até o final da temporada. Mas há uma preocupação nessa história toda. A partir de julho, o ganês, naturalizado belga, pode assinar um pré-contrato com qualquer clube.

O desempenho do atacante até agora em 2026 recomenda a permanência. Não há cláusula de renovação automática. A grande questão é acertar um valor entre salários e luvas que possa ser pago pelo Tricolor.

É público, após a divulgação de números da dívida gremista na última reunião do Conselho Deliberativo, que os recursos não são tão fartos quanto se pode imaginar. Mas o Grêmio teria uma forte baixa em 2027 se não puder contar com Amuzu, atual titular indiscutível.

Depois de uma dificuldade de adaptação inicial, o atleta já tem números quase iguais aos da temporada passada com quatro gols, sendo dois deles em clássicos Gre-Nais, e mais três assistências.