A bola puniu o Grêmio na Arena

Carlos Vinícius marcou gol, mas perdeu duas chances claras. Renan Mattos / Agencia RBS

Com uma jogada bem trabalhada, cruzamento perfeito de Enamorado na cabeça de Carlos Vinícius, o Grêmio abriu o marcador cedo na Arena na noite de quinta-feira (12).

O Bragantino teve que arriscar e trouxe algumas dificuldades. Os paulistas tiveram um gol anulado pelo VAR na primeira etapa. O Tricolor perdeu chances claras com Carlos Vinícius e Gabriel Mec.



No segundo tempo, o camisa 95 — goleador do Brasileirão — desperdiçou uma outra chance clara para matar o jogo na frente de Cleiton, que defendeu. Depois, Enamorado fez mesmo.

O Grêmio sentiu desgaste da sequência de jogos na etapa final. Arthur e Amuzu fizeram falta. Tetê e Willian também ficaram fora devido a uma virose. As mexidas de Luís Castro não deram certo. O Massa Bruta levou perigo com os espaços dados pro Tricolor. Weverton salvou.